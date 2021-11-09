المرور: 60 يوماً لتسجيل المركبات والدراجات

2021/11/09 | 05:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: جنان الأسدي

وجَّهت مديرية المرور العامة أصحاب جميع الدراجات الناريَّة والمركبات غير المسجلة بالتسجيل في دوائر المرور خلال مدة 60 يوماً.



وقال مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق الربيعي لـ"الصباح": إنه "تم توجيه أصحاب جميع المركبات والدراجات النارية من 40 cc فما فوق غير المسجلة بتسجيلها في دوائر المرور وفق الية تنفيذ الضوابط الخاصة بالمادة 48 من قانون الموازنة رقم 23 لسنة 2021 خلال مدة 60 يوماً، تبدأ من اليوم الثلاثاء، إلى الثامن من كانون الثاني 2022".

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