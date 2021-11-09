لجنة التحقيق في

2021/11/09 | 06:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة في مجلس النواب الأميركي، الإثنين، إصدار ست مذكرات استدعاء بحق ستة من المسؤولين عن حملة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بحسب ما ذكرت شبكة "سي أن أن".

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