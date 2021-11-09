إدانة اليمنية انتصار الحمادي

2021/11/09 | 06:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت محكمة يمنية تابعة لجماعة الحوثي تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إصدارها حكما يدين الفنانة اليمنية، انتصار حمادي بتهم "الدعارة وتعاطي المخدرات" على حد تعبيرها.

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