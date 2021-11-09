أربعة رواد من محطة الفضاء الدولية يعودون إلى الأرض بنجاح

2021/11/09 | 06:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح أربعة رواد من محطة الفضاء الدولية في العودة إلى الأرض، الثلاثاء، بعد ستة أشهر في المدار.

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