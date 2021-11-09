السعودية.. تداول فيديو موقف الأمير سلطان بن سلمان مع مسّن وسط تفاعل

2021/11/09 | 06:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه ردة فعل وأسلوب تعامل الأمير سلطان بن سلمان مع رجل مسن.

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