فرنسا.. السجن 15 عاما لـ

2021/11/09 | 07:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة الجنايات في مدينة كاين شمال غرب فرنسا، الاثنين، حكما بالسجن 15 عاما على الكاهن اللبناني منصور لبكي، بعدما أدانته غيابيا بتهم اغتصاب أطفال والاعتداء عليهم جنسيا.

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