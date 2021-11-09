مصر تنضم لقائمة ملاك

2021/11/09 | 07:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطفت قطارات مشروع المونوريل الجديد، الأنظار بمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر، والذي يعقد خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية

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