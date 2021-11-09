أفغانستان.. مخبأ داعش الآمن في كابل لا يزال مجهولا

2021/11/09 | 07:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يحدد الجيش الأميركي مكانا يشتبه في أنه مخبأ لتنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية (داعش) في كابل بأفغانستان، قال مسؤولون في البداية إنه كان سببا في هجوم فاشل بطائرة أميركية مسيرة، في أغسطس الماضي، وفقا لما نقلته صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين عسكريين كبار.

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