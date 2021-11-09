بالفيديو.. حبات البرد تكسو محافظة سعودية باللون الأبيض

2021/11/09 | 07:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وسائل إعلام سعودية صورا وثقت اكتساء محافظة النماص شمال منطقة عسير السعودية باللون الأبيض، عقب هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد وهبوط حرارة الجو إلى 4 درجات مئوية.

ودفعت الحالة الجوية السكان والزوار إلى الخروج للاستمتاع بالمشاهد الجميلة لكثافة البرد الذي غطى أرجاء من المحافظة ودفع بمحبي وعشاق الأمطار إلى التوافد على المكان لرصد تلك الحالة.

وأفادت صحيفة "سبق" السعودية بأن الجهات المختصة تعمل على الانتشار بامتداد الطرقات لتحذير قائدي المركبات ومباشرة أي حالات طارئة.

يذكر أن النماص وعموم المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة كانت قد تعرضت عصر الأحد لأحوال جوية غير مستقرة أدت لتكاثف السحب وتساقط الأمطار والبرد الكثيف.

برد كثيف قبل مغرب اليوم على محافظة النماصالأحد ٢ ربيع الآخر لعام ١٤٤٣ الموافق ٧ نوفمبر ٢٠٢١عبر طقس النماص وتنومة pic.twitter.com/nr3utEZCtL

— مراسل الخير (@ZHRANYMA) November 7, 2021

شاهد🔴ماحدث بالطائف يوم أمس يتكرر اليوم بالنماصاللهم لك الحمد pic.twitter.com/rdVcdmiGzu

— طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) November 7, 2021

N.A

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