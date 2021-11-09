2021/11/09 | 08:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قالت بيونغ يانغ، أمس الثلاثاء، إن قرار حقوق الإنسان في كوريا الشمالية الذي قدمه الاتحاد الأوروبي إلى اللجنة الثالثة للأمم المتحدة خادع ومليء ببيانات مزيفة.ونشرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية مقالة باسم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كوريا الشمالية تنتقد الاتحاد الأوروبي المركز الخبري الوطني.

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