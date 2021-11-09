2021/11/09 | 09:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصحت الهيئة العليا للصحة في فرنسا،

بعدم استخدام لقاح "موديرنا" المضاد

لفيروس كورونا لمن هم دون سن الثلاثين،

وذلك بناء على دراسة فرنسية.

ووجدت الدراسة أن لقاح "موديرنا" يزيد

بشكل طفيف من خطر الإصابة ب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهيئة العليا للصحة في فرنسا تنصح بعدم استخدام لقاح "موديرنا" لمن هم دون سن الـ 30) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهيئة العليا للصحة في فرنسا تنصح بعدم استخدام لقاح "موديرنا" لمن هم دون سن الـ 30) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).