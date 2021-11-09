سعر النفط يرتفع وسط مؤشرات على نمو اقتصادي عالمي

2021/11/09 | 09:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط، في ختام تعاملات

الاثنين، وسط علامات على نمو اقتصادي

عالمي عززت التوقعات للطلب على الطاقة،

لكن السوق تواجه ضغوطا بعد أن قالت

الولايات المتحدة إنها تدرس خيارات

للتصدي للأسعار المرتفع

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