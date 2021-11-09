غير الملقحين ضد كورونا.. الموت يطرق أبوابكم 16 مرة

2021/11/09 | 09:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت ولاية نيو ساوثويلز الأسترالية في

تقرير أن الأشخاص غير الملقحين من

المرجح أن ينتهي بهم المطاف إلى دخول

وحدات الرعاية الفائقة أو الوفاة بسبب

فيروس كورونا بزيادة 16 مرة مقارنة

بأقرانهم من الملقحين.

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