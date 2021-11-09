عمليات بغداد تقتل انتحارياً في الطارمية

2021/11/09 | 09:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، قتل إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً، في منطقة الطارمية شمالي العاصمة بغداد. وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بعملية نوعية وبتنسيق استخباري عال المستوى مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد وجهاز الأمن الوطني، وعلى ضوء معلومات دقيقة تمكنت قوة مشتركة من استخبارات لواء (59) فرقة المشاة السادسة ومفرزة من الأمن الوطني (مكتب شمالي بغداد) وفوج الحشد الشعبي (الطارمية) بإمرة العقيد الركن آمر اللواء، من قتل إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً، في منطقة الطارمية (بستان العكيلي) شمالي بغداد، بعد متابعته ورصد تحركاته".وأكد البيان، أنه "تم تفكيك الحزام الناسف من قبل الجهد الهندسي".

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