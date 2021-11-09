2021/11/09 | 09:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت مؤسسة “انترناشيونال فاينانس ريفيو” التي توفر معلومات عن الدخل الثابت والمتخصصة في مجال أبحاث أسواق المال أن السعودية بدأت في بيع سندات بالدولار الأمريكي بينها صكوك.يشمل البيع المقرر للديون والذي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السعودية تبدأ في بيع سندات بالدولار الأمريكي المركز الخبري الوطني.

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