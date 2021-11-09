طقس العراق: حالة جوية قريبا يصاحبها تساقط الثلوج في هذه المناطق

2021/11/09 | 09:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير التنبؤات الجوية، الثلاثاء، إلى تأثر المناطق الشمالية من البلاد بحالة جوية ابتداء من الخميس المقبل.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في تدوينة تابعها NRT عربية، (9 تشرين الثاني 2021)، إن "خرائط الطقس تشير إلى أن الأجواء المستقرة هي السائدة في البلاد طوال الأسبوع الحالي، وهناك حالة جوية محدودة تخص مناطق الشمال تبدأ الخميس المقبل".

وأضاف الاسدي، "وربما يصاحب تلك الحالة الجوية تساقط الثلوج في المرتفعات الجبلية، والبرودة ستزداد قريبا بشكل ملموس خاصة فترة المساء".

من جانب آخر، بين، أن "درجات الحرارة في ظهيرة اليوم ستكون مقبولة وهي أعلى من معدلاتها العامة في مثل هذا الوقت من كل عام".

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