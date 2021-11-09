2021/11/09 | 09:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح عضو اللجنة المالية السابق جمال كوجر، الثلاثاء، بشأن توزيع رواتب الموظفين في حال تأخر إقرار الموازنة الاتحادية.

وقال كوجر في تصريح تابع NRT عربية، (9 تشرين الثاني 2021)، إن "الرواتب جزء من الموازنة التشغيلية، إذ تبقى مستمرة وفق صيغة الصرف 12/1 لدوائر الدولة".

وحول أصحاب القرار 315، بين أن "البرلمان السابق خصص لهم مبلغا محددا في موازنة العام الحالي 2021، ولا نعلم كيف تم توزيعه من قبل الحكومة، لأن آلية التوزيع تخص الجهاز التنفيذي فقط".

ورجح كوجر، "عدم اختلاف موازنة العام المقبل 2022 كثيرا عن موازنة العام الحالي، ومن المحتمل اقرارها خلال آذار أو نيسان المقبلين، في حال انعقاد مجلس النواب وتشكيل الحكومة الجديدة"، متوقعا "حصول انفراج في الأزمة السياسية وتشكيل الحكومة والبرلمان خلال المدة المقبلة".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية توضح بخصوص توزيع الرواتب وعلاقتها بتأخير إقرار الموازنة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية توضح بخصوص توزيع الرواتب وعلاقتها بتأخير إقرار الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).