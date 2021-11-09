اكتشف هذه القرية في بالي المصنوعة بالكامل من الخيزران

2021/11/09 | 09:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتقد المصممة إيلورا هاردي أن الخيزران قد يكون مادة المستقبل.في الاستوديو الخاص بها في بالي، إندونيسيا، تصمم هاردي مساحات خيالية مستوحاة من الطبيعة ومصنوعة بالكامل تقريبًا من الخيزران.يُعد الخيزران أحد أكثر مواد البناء استدامة في العالم، فهو متوفر بكثرة في جميع أنحاء آسيا ويمكن أن يتجدد بسرعة.

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