محافظ ذي قار يوجه إنذاراً لشركة إيرانية تنفذ مشروعاً في الشطرة (وثيقة)

2021/11/09 | 09:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي، الثلاثاء، صدور إنذار نهائي بحق الشركة الإيرانية المنفذة لمشروع مجاري قضاء الشطرة.

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وقال الخفاجي، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (9 تشرين الأول 2021)، إن "المديرية العامة للمجاري وجهت إنذاراً نهائياً لشركة عمراب الإيرانية بسبب تلكؤها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية وانجاز ما بعهدتها من عمل".

وأكد أن "مدة الإنذار ستكون أسبوعين فقط، بعدها يصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لسحب العمل وتحميل الشركة الناكلة كل الاضرار".

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