2021/11/09 | 09:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت الشرطة المجتمعية في ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن تعرض طفلة للتعنيف والتشريد من قبل زوجة ابيها، قبل ان تتدخل الشرطة المجتمعية لاعادتها الى المنزل .وقالت الشرطة في بيان تلقاه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة المجتمعية تتدخل لإنقاذ طفلة من التعنيف بالناصرية المركز الخبري الوطني.

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