سعوديون يطالبون بـ

2021/11/09 | 09:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول المغردون السعوديون مقطعا مصورا يظهر حادثة تحرش تعرضت لها خادمة من الجنسية الكينية في أحد المنازل التي تعمل بها في منطقة القصيم.

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