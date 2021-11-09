خبير سياسي لـ / نينا / :حضور الكاظمي اجتماع الاطار التنسيقي امس .. ضغط امريكي للتهدئة وضبط النفس

2021/11/09 | 09:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس مركز ابابيل للدراسات الاستراتيجية فارس الكاتب ان : حضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماع امس للاطار التنسيقي ..ضغط امريكي للتهدئة وضبط النفس.وقال للوكالة الوطنية العراقية العراقية للانباء / نينا / : هناك ضغط أمريكي باتجاه ضبط النفس والذهاب قدما صوب التهدئه وتشكيل حكومه توافقيه بأسرع وقت ممكن..واضاف الكاتب ان : حضور الكاظمي الاجتماع .. فرصة مواتية لإثبات حسن النيه من قبل اعضاء الإطار التنسيقي وبانهم لاصله لهم بمحاولة الاغتيال الاخيرة.وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حضر اجتماع الاطار التنسيقي الى جانب رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان./انتهى3

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