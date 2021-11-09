القوات الامنية تقتل انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً في الطارمية

2021/11/09 | 09:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبعد متابعة ورصد تحركاته تمكنت قواتنا من قتله في الحال وتفكيك الحزام الناسف.

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