2021/11/09 | 09:57 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش الأميركي ينقل آليات عسكرية من سوريا إلى كردستان العراق

كشف مصدر أمني، الثلاثاء، عن قيام الجيش الأمريكي بنقل آليات عسكرية من الأراضي السورية إلى إقليم كردستان.

وقال المصدر في تصريح لوسائل اعلام، إن “القوات الأمريكية قامت بنقل 270 مدرعة وهمر عسكرية من شمال سوريا إلى إقليم كردستان خلال اليومين الماضيين”.

وأضاف أن “طائرات عسكرية قامت باستطلاع المنطقة قبل نقل الأليات العسكرية والتي تم دخولها عبر معبر فيشخابور من الشمال السوري وتم توزيعها على القواعد العسكرية في الإقليم”.

وبين فترة وأخرى، تقوم القوات الأمريكية بنقل آليات ومعدات وتبادل لجنودها بين العراق وسوريا، دون علم الحكومة الاتحادية.

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