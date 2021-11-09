طقس العراق.. أمطار وارتفاع في درجات الحرارة

2021/11/09 | 09:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للايام القادمة، فيما توقعت تساقط أمطار مع ارتفاع في درجات الحرارة.يتبع..

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