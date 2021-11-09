التيار الصدري يصرح بشأن وصول زعيمه إلى أربيل

2021/11/09 | 10:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد صرح التيار الصدري، بشأن وصول زعيمه مقتدى الصدر الى مدينة أربيل.وقال التيار الصدري في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه تداولت بعض وسائل الإعلام خبر مفاده وصول القائد مقتدى الصدر الى أربيل، وهو خبر كاذب”.ودعا التيار، الى “توخي الدقة والمصداقية في تداول الأخبار، واتباع الطرق المهنية والمصادر الموثوقة”.

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