2021/11/09 | 10:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد العديد من الدول الأوروبية عددًا قياسيًا من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة.مع امتلاء أسرة المستشفيات بسرعة وارتفاع عدد القتلى، تضع العديد من هذه الدول قيودًا من أجل احتواء الوباء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوروبا "بؤرة" لوباء فيروس كورونا مرة أخرى..ما السبب؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوروبا "بؤرة" لوباء فيروس كورونا مرة أخرى..ما السبب؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).