2021/11/09 | 10:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ينشر "ناس" أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية ليوم الثلاثاء، (9 تشرين الثاني 2021)، بحسب رصد مختصين.

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بغداد - بورصة الكفاح

148,125

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السعر في اغلب صيرفات بغداد

شراء

147,500

بيع

148,500

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البصرة - بورصة

148,100

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اربيل - بورصة

148,300

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الموصل - بورصة

148,300

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائمة أسعار صرف الدولار في التعاملات الصباحية ليوم الثلاثاء) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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