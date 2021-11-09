التيار الصدري ينفي وصول زعيمه مقتدى الصدر الى أربيل

2021/11/09 | 10:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى التيار الصدري وصول زعيمه مقتدى الصدر الى مدينة أربيل.وقال التيار في بيان، “تداولت بعض وسائل الإعلام خبر مفاده وصول سماحة القائد السيد مقتدى الصدر (أعزه الله) الى أربيل، وهو خبر كاذب”.ودعا التيار الى “توخي الدقة والمصداقية في … Readmore

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