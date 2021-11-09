قائد عمليات بغداد يعلن قتل انتحاري شمالي العاصمة (صور)

2021/11/09 | 10:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم بهجت، اليوم الثلاثاء، عن مقتل ارهابي يرتدي حزاما ناسفا في منطقة الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وقال بهجت في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "قوة مشتركة من استخبارات لواء (59) فرقة المشاة السادسة ومفرزة من الأمن الوطني (مكتب شمالي بغداد) وفوج الحشد الشعبي (الطارمية) بإمرة العقيد الركن آمر اللواء، تمكنت من قتل إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً، في منطقة الطارمية (بستان العكيلي) شمالي بغداد".

وأضاف، إن "العملية تمت بتنسيق استخباري عال المستوى مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد وجهاز الأمن الوطني، وبعد متابعة دقيقة للارهابي ورصد تحركاته".وتابع، إن "الجهد الهندسي تكفل بتفكيك الحزام الناسف".

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