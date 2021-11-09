2021/11/09 | 10:45 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jHkjMiIpHVg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لاعب يشكر زوجته وعشيقته على الهواء بالخطأ ويطرد من فريقه لخسارة اي منتخب يلعب معه) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لاعب يشكر زوجته وعشيقته على الهواء بالخطأ ويطرد من فريقه لخسارة اي منتخب يلعب معه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).