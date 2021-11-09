2021/11/09 | 10:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بحث رئيس ائتلاف الوطنية رئيس الجبهة الوطنية المدنية اياد علاوي في مكتبه في بغداد مع وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري جملةً من المواضيع التي تخص الشأن المحلي وفي مقدمتها الانتخابات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص علاوي يؤكد لوفد كردي ضرورة عقد مؤتمر للحوار الوطني المركز الخبري الوطني.

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