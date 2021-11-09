الحشد يعلن انطلاق عملية أمنية جنوب قضاء سنجار

2021/11/09 | 10:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نفذت قوة من الفوج الثالث في قيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي، صباح اليوم الثلاثاء، عملية أمنيةً شملت عددا من المناطق جنوب قضاء سنجار ذات الغالبية من الطائفة الايزيدية.ووفقا لبيان صادر […]

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