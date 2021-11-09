العراق.. قتل

2021/11/09 | 10:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، عن قتل "إرهابي يرتدي حزاما ناسفا، في منطقة الطارمية شمال العاصمة العراقية.

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