طفلة تتعرض للتعنيف والتشريد من قبل زوجة أبيها بذي قار والمجتمعية تتدخل

2021/11/09 | 10:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

اعلنت الشرطة المجتمعية في ذي قار، اليوم الثلاثاء، تعرض طفلة للتعنيف والتشريد من قبل زوجة ابيها ، قبل ان تتدخل الشرطة المجتمعية لاعادتها الى المنزل .

وذكرت الشرطة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انها "لبَّت مناشدة وردت من قبل مختار احدى المناطق بوجود طفلة مشردة ومعنفة من قبل زوجة ابيها ، ومتسربة من المدرسة".

واضاف البيان، ان "الشرطة توجهت الى المنزل لتسليم الطفلة الى ذويها بعد اخذ التعهدات بعدم تعنيفها مرة اخرى ، كما تمت اعادتها الى المدرسة ، فيما ستقوم الشرطة المجتمعية بمتابعة حالة الطفلة من خلال تنظيم زيارات دورية لمنزلها وللمدرسة".

وعلى صعيد اخر، لبَّت الشرطة المجتمعية بحسب البيان: "شكوى وردت من قبل والدة تشكو من تصرفات ولدها السيئة و الذي يبلغ من العمر 17 عاماً، و الذي يروم ترك المنزل بسبب معارضة والدته لرفقته لاصدقاء السوء ".

واشارت إلى ان "الشرطة المجتمعية بيَّنت للشاب خطورة ما يريد الاقدام عليه"، حاثة اياه على "احترام امه وبرها واطاعتها، هذا وستقوم الشرطة بزيارات دورية للاطمئنان على الفتى وتقديم الدعم والمساعدة لأسرته".

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