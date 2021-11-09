روسيا تستأنف رحلاتها الجوية الى عدة دول منها دول عربية

2021/11/09 | 10:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / استأنفت روسيا اليوم الثلاثاء رحلاتها الجوية مع عدة دول بينها عربية كانت قد أوقفتها بسبب وباء كورونا.وذكرت وكالة سبوتينك : بدأ الطيران الروسي رحلاته إلى جزر البهاما، إيران، هولندا، النرويج، عمان، سلوفينيا، تونس، السويد وتايلاند.و استأنفت الحركة الجوية الى عمان، عن طريق رحلتين في الأسبوع من موسكو إلى مسقط، والى تونس بواقع سبع رحلات إسبوعيا من موسكو الى المنستير.واعتبارًا من اليوم ايضا رفعت روسيا القيود المفروضة على الرحلات الجوية إلى النمسا وسويسرا وفنلندا والإمارات العربية المتحدة وزادت عدد الرحلات الجوية مع ألبانيا وبلغاريا وفنزويلا والمجر وألمانيا واليونان وإسبانيا وإيطاليا وجزر المالديف ومالطا، مقدونيا، فرنسا./انتهى3

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