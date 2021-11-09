علاوي يبحث مع وفد كردي الانتخابات ونتائجها وتداعياتها

2021/11/09 | 10:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بحث زعيم ائتلاف الوطنية رئيس الجبهة الوطنية المدنية الدكتور اياد علاوي مع وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري جملةً من المواضيع التي تخص الشأن المحلي وفي مقدمتها الانتخابات ونتائجها وتداعياتها.واكد علاوي / حسب بيان لمكتبه/ ان : الاوضاع في العراق لا تحتمل مزيداً من التعقيد والتصعيد.وجدد دعوته الى : ضرورة عقد مؤتمرٍ للحوار الوطني يضم جميع القوى السياسية الوطنية، يضع مصلحة الوطن فوق كل شيء ويمهد الى تشكيل حكومة وطنية تلبي طموحات ابناء شعبنا الكريم وتقود البلاد الى شواطئ البر والامان./انتهى3

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