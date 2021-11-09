محاولة اغتيال الكاظمي أسبابها ودوافعها وأهدافها - فلاح أمين الرهيمي

2021/11/09 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي كان العراق في العصر الحديث تحت سلطة الحكم الفارسي والعثماني ثم الحكم البريطاني الذي نال استقلاله منه عام/ 1922 وتكون الحكم الوطني تحت سلطة الملك فيصل الأول إلا أن نظام الحكم بقي مرتبطاً بالنظام الاستعماري البريطاني بموجب معاهدات تضمن فيها مصالح الاستعمار البريطاني العسكرية والسياسية والاقتصادية وأصبح استقلال العراق ناقصاً حتى انقلاب 14/ تموز/ 1958 بقيادة الزعيم عبد الكريم قاسم وأصبحت سيادة واستقلا ......





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