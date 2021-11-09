من فشل لفشل...! - فارس محمود

2021/11/09 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فارس_محمود (بصدد تكتيكات الولائيين تجاه نتائج الانتخابات)ان احدى الافرازات المباشرة للانتخابات في العراق هي الانحدار السريع للتيارات والقوى المليشياتية الولائية.



فبعد الهزيمة المدوية التي تعرض لها هذا التيار في الانتخابات وحصوله لحد الان على ما بين 14-16 مقعد انتخابي، نرى هذا التيار في تخبط وتيه سياسي وعملي جدي.



ان هزيمته الانتخابية ترجع بالدرجة الاولى والاساس الى انتفاضة تشرين والمجابهة البطولية لشب ......





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