العراق لايواكب حصته.. انخفاض انتاج النفط في اكتوبر رغم توجه اوبك لرفع الانتاج

2021/11/09 | 10:59 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت شركة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس الامريكية، اليوم الثلاثاء، عن رفع منظمة اوبك+ إنتاجها لشهر تشرين الاول بمقدار 480 ألف برميل في اليوم، في حين انخفض انتاج العراق نحو 100 الف برميل يوميًا.

ووفقا لآخر مسح لستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس، فان منظمة اوبك وحلفاءها عززت انتاجها النفطي بمقدار 480 الف برميل في اليوم لكن نصف أعضاء المجموعة فقط زادوا الإنتاج بالفعل الشهر الماضي حيث أن العديد في التحالف يكافحون لضخ أكبر عدد من البراميل.

واشار الى ان “13 دولة في أوبك ضخت 27.55 مليون برميل في اليوم، بزيادة 260 ألف برميل في اليوم عن سبتمبر، بينما أضافت روسيا وثمانية شركاء آخرين 13.66 مليون برميل في اليوم، بزيادة 220 ألف برميل في اليوم”.

وتابع “العراق شهد انخفاضا في انتاجه النفطي لشهر تشرين الاول مقارنة بشهر أيلول بمقدار 100 الف برميل في اليوم حيث بلغ انتاجه 4.170 مليون برميل في اليوم في تشرين الاول منخفضا عن شهر ايلول الذي بلغ الانتاج فيه 4.180 مليون برميل يوميا، ليكون التزام العراق بحصته هو 95.83%”.

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