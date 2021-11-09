إيران تعلن اعتراض طائرات أمريكية قرب منطقة مناورات

2021/11/09 | 10:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت إيران اليوم الثلاثاء، اعتراض وتحذير طائرات أمريكية دون طيار اقتربت من منطقة المناورات المشتركة “ذو الفقار 1400” في جنوب شرق البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن اللجنة الإعلامية للمناورات أن الطائرات غيرت مسارها بعد تحذيرها.

وقالت اللجنة إن المناورات استقطبت “انتباه بعض القوى خاصة الولايات المتحدة”، مضيفة أن الطائرات دون طيار الأمريكية كانت تصر على جمع المعلومات والاقتراب من منطقة المناورات.

وانطلقت صباح أمس الأول الأحد، المناورات البرمائية للجيش الإيراني في سواحل مكران، جنوب شرق إيران، بمشاركة وحدات المشاة والمدرعات والقوة البحرية والدفاع الجوي والقوة الجوية.

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