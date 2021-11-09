2021/11/09 | 11:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أوعز رئيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية احمد هادي بنيه لجميع اقسام الهيئة المعنية في بغداد والمحافظات لالغاء فقرة الكفيل الخاصة بتقسيط المبالغ المستلمة لغير مستحقيها من قبل المستفيدين من راتب المعين المتفرغ .وقال رئيس الهيئة / حسب بيان للوزارة / : تم اتخاذ هذا القرار سعيا من الهيئة لتبسيط وتسهيل الإجراءات للمشمولين المذكورين آنفا ومراعاة لظروفهم المادية والإنسانية الصعبة والتي تحتاج تدخل فعلي وإجراء حاسم اتجاه هذه الفئة محل عناية الهيئة ولما فيه من أثر انساني طيب لدى المستفيدين من خدمات الهيئة وفق امتيازات القانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٣ .واضاف بنية ان : الهيئة جادة في حل جميع الملفات العالقة وتعمل على حلها وفق القانون ولن تدخر جهدا في سبيل تحقيق احتياجات هذه الفئة وحسب الإمكانات المتاحة من خلال تحشيد جميع الجهود لخدمة الأشخاص ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل : إلغاء فقرة الكفيل لتقسيط المبالغ المستلمة لغير مستحقيها) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل : إلغاء فقرة الكفيل لتقسيط المبالغ المستلمة لغير مستحقيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).