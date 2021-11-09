الدفاع المدني ينجح باخراج امرأة وطفلا من فتحة سقف مصعد معطل شرقي بغداد

2021/11/09 | 11:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / نجحت فرق انقاذ الدفاع المدني في اخراج امرأة وطفل كانا عالقين داخل مصعد معطل عند الطابق السادس في بناية 311 في مجمع مدينة بسماية السكني شرقي بغداد .وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني انه: تم النزول من الطابق السابع الى أعلى سقف المصعد وانزال سلم من فتحة خاصة في سقف المصعد المعطل لتتمكن الامرأة والطفل من الخروج بأمان وتنهي فرق الدفاع المدني واجبها دون تسجيل اصابات بشرية ./انتهى3

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