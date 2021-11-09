شاهد بالفيديو.. مباشر | اعتصامات انصار الكتل الخاسرة من امام بوابات المنطقة الخضراء في بغداد

2021/11/09 | 11:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hC0qsAOr0ic

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