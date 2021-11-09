2021/11/09 | 11:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القطاع الخاص يمثل ركيزة للوزارة للمضي بتحقيق أهداف التنمية بشكل عام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط تناقش مستحقات المقاولين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط تناقش مستحقات المقاولين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).