أمانة مجلس الوزراء: تضمين استمارة التوظيف في بوابة أور الالكترونية

اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عن تضمين بوابة آور الالكترونية الرابط الخاص بالتقديم على الدرجات الوظيفية لحملة الشهادات العليا والخريجين الثلاثة الأوائل.وذكر بيان للأمانة ، أن “دائرة مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ضَمّنت في بوابة أورللخدمات الحكومية الإلكترونية، الرابط الخاص بالتقديم على الدرجات الوظيفية التي أعلنها مجلس الخدمة الاتحادي لتوظيف حملة الشهادات العليا والخريجين الثلاثة الأوائل حصرا”.فيما ذكرت دائرة مركز البيانات الوطني بحسب البيان أنّ “البوابة هي إحدى النوافذ الرئيسة؛ لتسهيل عمليات التقديم على الاستمارات المذكورة، عبر الرابط الإلكتروني للبوابة: https://ur.gov.iqوأشار البيان الى أنه “تم تخصيص رقم الهاتف (5599) لتقديم الخدمات الإرشادية إلى المواطنين، للاستعلام عن آلية الدخول إليها”.يذكر أنّ مجلس الخدمة الاتحادي أطلق، اليوم الاثنين، الاستمارات الخاصة بالتقديم، ولمدة عشرين يوما.
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