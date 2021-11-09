ممثل السيستاني في كربلاء يطلع على معمل لإنتاج الحقن الطبية بطاقة انتاجية تصل الى(260) مليون حبّة سنوياً

2021/11/09 | 12:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتّصف الصناعات الطبية في العراق بخطى

متواضعة نتيجة الظروف غير المستقرة،

ولهذا فإن العتبة الحسينية المقدسة

ومنذ سنوات أخذت زمام المبادرة في

مساعدة المجتمع العراقي عموماً من خلال

اقامة مختلف المشاريع ال

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