يرتدي حزاما ناسفا.. قوة امنية تقتل انتحاري في بغداد

2021/11/09 | 12:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن

احمد سليم بهجت، اليوم الثلاثاء، عن

مقتل ارهابي يرتدي حزاما ناسفا في منطقة

الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وقال بهجت في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "قوة مشتركة

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