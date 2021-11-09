سيتم حجزها بعد هذا التاريخ.. توجيه جديد من المرور بشأن تسجيل المركبات والدراجات غير المسجلة

2021/11/09 | 12:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهتْ مديرية المرور العامة، جميع

الدراجات النارية والمركبات غير

المسجلة بالتسجيل في دوائر المرور خلال

مده 60 يوما، في حين اعلنت الاتفاق على

تصميم ومحتوى اللوحات الجديدة التي

سيتم استبدالها بالقديمة.

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