بالصور.. انقاذ امرأة وطفل علقا في مصعد معطل ببغداد

2021/11/09 | 12:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، من انقاذ امرأة وطفل علقا في مصعد معطل في مدينة بسماية شرقي بغداد .

وذكرت المديرية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (9 تشرين الثاني 2021)، إن "فرق انقاذ الدفاع المدني نجحت من اخراج امرأة وطفل علقا داخل مصعد معطل عند الطابق السادس في بناية 311 في مجمع مدينة بسماية السكني شرقي بغداد".

وأضاف البيان، إنه "تم النزول من الطابق السابع الى أعلى سقف المصعد وانزال سلم من فتحة خاصة في سقف المصعد المعطل لتتمكن الامرأة والطفل من الخروج بأمان وتنهي فرق الدفاع المدني واجبها دون تسجيل اصابات بشرية مع عدم التسبب بالضرر للمصعد المعطل".

N.A

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